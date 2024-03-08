Киев, 9 марта, 2024, 02:04 — ИА Регнум. Украинские пограничники задержали автобус с 34 уклонистами на границе Украины с Румынией, сообщило 8 марта киевское интернет-издание «Страна. ua» со ссылкой на местных журналистов.

Кадр из видео

Сотрудники погранслужбы остановили транспортное средство в трёх километрах от пограничного перехода. В публикации утверждается, что мужчины заплатили по 10 тысяч евро, чтобы им помогли покинуть украинскую территорию.

Кроме того, была обнародована видеозапись с кадрами поимки уклонистов. Мужчин выталкивали из автобуса и избивали, а также заставили их лечь. Помимо этого, журналисты проинформировали о том, что организатора перевозки задержали сотрудники СБУ.

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Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря Госпогранслужба (ГПС) Украины объявила, что в течение 2023 года ведомство выявило более 220 групп, помогавших уклонистам незаконно покинуть страну. В рамках этих расследований украинские правоохранительные органы возбудили более 1,6 тыс. уголовных дел.

3 января 2024 года появилась информация о том, что украинские пограничники поймали группу из 12 мужчин на границе с Венгрией. Для задержания этих лиц сотрудники ГПС открыли стрельбу.

5 января французский телеканал France 2 проинформировал о том, что украинские пограничники и военкомы регулярно проводят рейды и облавы для поиска уклонистов, количество которых стремительно увеличивается.