Киев, 15 января, 2024, 23:09 — ИА Регнум. На Украине уклонисты начали использовать зимние маскировочные костюмы для незаконного пересечения границы, сообщило издание «Страна. ua».

GLOBAL LOOK PRESS

Так, в Одесской области пограничники задержали двух мужчин в маскировочных костюмах около приграничного с Молдавией села.

По данным издания, на украинских маркетплейсах размещено множество объявлений о продаже таких костюмов по цене не выше 1 тыс. гривен (около $26).

Как сообщало ИА Регнум, 15 января глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что подлежащие мобилизации украинские уклонисты не имеют права на полноценную жизнь, у них должны быть ограничения.

На Украине с февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. В конце 2023 года украинское руководство заявило, что генштаб ВСУ попросил мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек. Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин 10 января подчеркнул, что объявленная главой киевского режима Владимиром Зеленским принудительная мобилизация может обернуться катастрофическими последствиями. Он также назвал действия украинских властей полным безумием.

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в стране возбудили около 9 тыс. дел за уклонение от мобилизации, а 2,6 тыс. из них уже переданы в суд. Согласно украинскому законодательству, уклонистам грозит до пяти лет лишения свободы.