Киев, 16 октября, 2023, 04:30 — ИА Регнум. Многие украинцы, не видя конца военных действий, отказываются от призыва к оружию и ищут способы избежать мобилизации. Мужчины пытаются незаконно пересечь украино-румынскую границу, что связано с очень высоким риском. По информации местных жителей, в лесах и горах много диких зверей и снайперов, сообщает Business Insider.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

21-летний Артём рассказал изданию, что «отчаянно хочет покинуть Украину», чтобы избежать призыва в армию. Он уже один раз пытался пересечь границу, но неудачно.

«Мне на КПП недалеко от границы сказали, чтобы я не утруждал себя попытками, предупредили, что в лесах впереди полно медведей, волков и снайперов, » — сказал украинец.

Артём также рассказал, что когда пытался незаконно пересечь границу в Румынию, его и других мужчин задержали, сразу после того, как они сошли с поезда за несколько км до КПП.

«Нас доставили в полицию и допросили, прежде чем посадить в автобус, который отвёз нас обратно вглубь Украины. Мужчину 50 лет, сразу же отвезли на призывной пункт», — добавил беглец.

Артём признался, что не оставит попыток покинуть Украину.

Как сообщало ИА Регнум, все военнообязанные, в том числе женщины-медики, должны явиться в военкоматы, чтобы обновить данные, заявил 15 октября начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооружённых сил Украины Владимир Фитьо.

Замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова говорила, что сотни тысяч граждан Украины делают всё возможное, чтобы избежать мобилизации в ВСУ. По её словам, власти уже готовят изменения в законы, которые будут способствовать «урегулированию» данного вопроса.