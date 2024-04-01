Пхеньян, 2 апреля, 2024, 02:26 — ИА Регнум. Пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря осуществила Северная Корея. Об этом 2 апреля сообщает агентство Yonhap.

Egloos.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

Уточняется, что Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи проводит анализ дальности полёта ракеты, а также изучает иные её возможности.

Как отмечает агентство Kyodo со ссылкой на японское министерство обороны, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Северная Корея осуществила запуск трёх ракет, дальность полёта которых составляла 350 км. Все три ракеты упали в Японское море.

Место проведения учений в Северной Корее 7 марта посетил лидер страны Ким Чен Ын и распорядился нарастить интенсивность по повышению боеготовности военнослужащих.