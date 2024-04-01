Анкара, 1 апреля, 2024, 21:48 — ИА Регнум. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (CHP) сообщила 1 апреля о гибели замглавы отделения партии в провинции Денизли Мехмета Палаза. Как стало известно, он настолько бурно праздновал победу своего политического объединения, что под ним обрушился балкон.

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Как сообщило агентство IHA, Палаза и ещё восьмерых его товарищей госпитализировали после падения балкона, но спасти его не удалось.

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Партия Палаза по итогам подсчётов данных с 99,9% участков получила руководство над 35 городами, в то время как правящая партия — над 24 городами. Об этом заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Енер.

Как сообщало ИА Регнум, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал поражение возглавляемой им правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР). Он заявил, что она не смогла добиться желаемых результатов на прошедших выборах в республике. Об этом турецкий лидер заявил в ходе первого после голосования выступления в Анкаре.

Выборы мэров и членов органов местного самоуправления состоялись в Турции 31 марта. Правящая в стране партия впервые за 20 лет уступила оппозиции. Явка составила 75,4%. После обработки 91,34% протоколов с избирательных участков СНР получила 37,35% голосов, ПСР ― 35,75%. Американская газета The Wall Street Journal написала, что вероятным преемником 70-летнего президента Турции, полномочия которого истекают в 2028 году, может стать его 44-летний зять Сельчук Байрактар, совладелец турецкой компании Baykar, производящей беспилотники Bayraktar.