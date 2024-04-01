Москва, 1 апреля, 2024, 20:30 — ИА Регнум. Резкие движения во время сна являются одним из ранних проявлений болезни Паркинсона, заявил 1 апреля академик РАН, замдиректора по научной работе Научного центра неврологии Сергей Иллариошкин.

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Врач сообщил, что такие нарушения могут начаться за 10–20 лет до того, как болезнь разовьётся до двигательных проявлений.

«Это признак развивающейся патологии в тех отделах мозга, которые отвечают за контроль механизмов сна и вовлекаются в самой ранней стадии заболевания», — сказал Иллариошкин.

Как объяснил академик, так происходит, потому что в фазе быстрого сна, если у человека нет никаких нарушений, отключается мышечный тонус, а в случае развития болезни Паркинсона тонус сохраняется, поэтому заболевший «участвует» в сновидении. Врач рассказал о случае в США, когда спящий муж во время приступа задушил жену, его оправдали после выявления нарушения с помощью полисомнографии.

По словам Иллариошкина, при таких нарушениях во сне с вероятностью 70% разовьется либо болезнь Паркинсона, либо деменция с тельцами Леви, либо мультисистемная атрофия. Все эти болезни связаны с патологией защитного белка альфа-синуклеин, отметил академик в интервью «Газете.Ru».

Как сообщало ИА Регнум, в марте стало известно, что учёные Петербургского института ядерной физики имени Б. П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт» и Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И. П. Павлова запатентовали препарат для лечения болезни Паркинсона на ранних стадиях. Испытания показали, что это средство эффективней, чем зарубежные разработки, взятые за основу при создании лекарства.

В ноябре 2019 года в Мельбурнском королевском технологическом университете (Австралия) сообщили о разработке нового метода диагностики болезни Паркинсона. Для этого используют письменные тесты, которые потом обрабатывают с помощью специальной программы.