Санкт-Петербург, 22 марта, 2024, 05:57 — ИА Регнум. Учёные из Санкт-Петербурга запатентовали препарат для лечения болезни Паркинсона на ранних стадиях. Об этом 22 марта написала газета «Известия».

(сс) luvqs Ученый

Его разработали специалисты Петербургского института ядерной физики имени Б. П. Константинова (ПИЯФ) НИЦ «Курчатовский институт» и Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И. П. Павлова. Препарат воздействует на фермент глюкоцереброзидазу, который кодируется геном GBA1.

Мутации на этом участке десятикратно увеличивают опасность развития заболевания. Лекарство помогает восстанавливать активность фермента.

Разработчики препарата опирались на исследование зарубежных учёных, которые смогли исправить работу глюкоцереброзидазы с помощью малой молекулы — фармакологического шаперона, позволяющего восстанавливать структуру белковых образований.

Специалисты «Курчатовского института» построили компьютерную модель для выявления химических модификаций шаперона. Исследователи синтезировали несколько молекул и проверили их влияние на активность фермента в клетках пациентов с мутацией в гене GBA1.

Испытания выявили, что полученное соединение более эффективно борется с патологией, чем иностранные разработки, которые брались за основу при эксперименте.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2019 года Медицинская школа Стэнфордского университета объявила, что сотрудники учреждения обнаружили «молекулярный дефект», который позволяет выявить болезнь Паркинсона на ранних стадиях, а также вещество, устраняющее эту «неисправность».

В ноябре 2019 года в Мельбурнском королевском технологическом университете обнародовали информацию о том, что специалисты заведения создали технологию ранней диагностики болезни Паркинсона с помощью письменных тестов, которые обрабатываются специальной программой.