Приморский край, 4 ноября, 2003, 07:19 — ИА Регнум. На совещании при губернаторе Приморского края Сергее Дарькине обсуждался вопрос водоснабжения Владивостока, Артема и населенных пунктов Надеждинского района. По мнению губернатора, мероприятия по водосбережению во Владивостоке проводятся не в полном объеме. В городе до сих пор не отключены от водоснабжения многие промышленные и бытовые предприятия, в портах продолжается бункеровка судов водой, введены в эксплуатацию всего 42 скважины. При этом, по данным Росгидромета, до конца года выпадение обильных осадков не ожидается. В ноябре, по прогнозам, ожидается всего 50 мм осадков.

Сергей Дарькин отметил, что для администрации Приморского края сейчас первоочередными мерами становятся завершение строительства Штыковского водозабора и реконструкции Шкотовского гидроузла, а также начало строительства гидротехнических сооружений в Пушкинской депрессии. Параллельно с этим необходимо проводить работу по уменьшению потерь воды в сетях Владивостока и отключить от водоснабжения все предприятия (кроме объектов социального значения) города. Губернатор подчеркнул, что основная цель всех этих мероприятий - обеспечение водой жителей края.

По итогам совещания Сергей Дарькин поручил специалистам администрации Приморского края подготовить ряд организационно-технических мероприятий по нормализации водоснабжения южного Приморья. 4 ноября до 18.00 часов главы Владивостока, Артема и Надеждинского района должны предоставить свои предложения по ликвидации чрезвычайной ситуации с водоснабжением. Губернатор также обязал КГУП "ВКХ юга Приморья" предоставить план мероприятий по нормативному обеспечению водой населения и установить лимиты для прочих пользователей. На территории Владивостока, Артема и Надеждинского района решено установить режим повышенной готовности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор отдельно остановился на проблемах водоснабжения Находки. По его словам, имея схожую с Владивостоком ситуацию руководство Находки, тем не менее, предприняло ряд конструктивных решений, которые позволят уже к декабрю 2004 года полностью решить вопросы водоснабжения этого приморского города.

В конце совещания Сергей Дарькин сообщил, что краевая администрация готова в ближайшие дни приступить к ремонту системы водоснабжения Владивостока. Необходимые средства для этого в бюджете есть.