Белград, 1 апреля, 2024, 10:01 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал пролёт неопознанного летательного объекта в воздушном пространстве страны, заявив, что силам противовоздушной обороны надо было действовать быстрее и в следующий раз такие цели следует сбивать.

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«Это был разведывательный беспилотник или большой воздушный шар? Он быстро покинул наше воздушное пространство. В следующий раз по такой цели отработают силы ПВО», — заявил Вучича в эфире телерадиоканала РТС.

Он подчеркнул, что объекты, находящиеся в воздушном пространстве Сербии, следует сбивать. В этой связи Вучич отметил, что обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопрос приобретения истребителей Rafale.

Как сообщало ИА Регнум, неопознанный летательный объект обнаружили 31 марта в воздушном пространстве Сербии в районе города Валево (к юго-западу от Белграда) на высоте 5,5 тысячи метров. На перехват цели подняли два истребителя МиГ-29 ВВС Сербии, однако цель ушла с радаров. После поисков аппарата истребители вернулись на аэродром. Дежурные ракетные подразделения ПВО и радары продолжили следить за воздушным пространством.