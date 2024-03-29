Лондон, 29 марта, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Английская премьер-лига (АПЛ) запретила бол-боям (мальчики, подающие мячи. — Прим. ред.) возвращать мяч игрокам во время матчей. Об этом сообщает The Telegraph.

Lars Baron/dpa/Global Look Press

В обновлённом постановлении лиги говорится, что мячи должны оставаться на специальных подиумах, откуда игроки будут забирать их сами.

По мнению руководства лиги, такое решение позволит не давать преимущества хозяевам поля, когда бол-бои могут возвращать мячи игрокам быстро либо специально не спешить, в зависимости от того, как складывается матч для их команды.

При этом, согласно новым правилам, количество используемых мячей будет увеличено до 14 — по семь с каждой стороны поля.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года, по сообщению Английской премьер-лиги, футбольный клуб «Эвертон» из Ливерпуля лишили десяти очков в турнирной таблице чемпионата Англии.

Такое решение за нарушения правил финансового фейр-плей вынесла комиссия, не зависящая от АПЛ и её клубов.

Отмечается, что ФК понёс убытки в размере 124 млн фунтов стерлингов за период с сезона-2019/20 по сезон-2021/22. Максимально допустимой суммой является 105 млн фунтов стерлингов.