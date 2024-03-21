Киев, 21 марта, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Украинской армии необходима дополнительная мобилизация. Такое заявление на форуме по безопасности в Киеве сделал глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Илья Питалев/ РИА Новости

Он подчеркнул, что Вооружённым силам Украины нужно не только оружие, но и живая сила.

«Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию», ― сказал Бауэр, слова которого привело издание «Страна. ua».

При этом представитель НАТО признал, что провести мобилизацию будет сложно.

«Я понимаю, как непросто убедить людей в либеральной демократии», ― подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, бывший начальник генштаба польской армии генерал Раймонд Анджейчак заявил, что украинская армия осталась без резервов, ей для успешного противостояния с Россией не хватает более 10 млн бойцов. По его словам, потери ВСУ в конфликте исчисляются в миллионах, а не в сотнях тысяч.

Верховная рада 7 февраля приняла в первом чтении законопроект о мобилизации, согласно которому мужчины в возрасте 18–60 лет обязаны будут самостоятельно завести электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста. Это позволит направить призывнику вызов на военно-лечебную комиссию. Однако это не отменяет обязанность каждого мужчины всегда иметь при себе военный билет. Нововведение снизит с 27 до 25 лет возраст, с которого мужчину могут мобилизовать.

Украинский депутат Ярослав Железняк 18 марта заявил, что в Раде захотели ускорить принятие законопроекта об ужесточении мобилизации. К документу подготовили 1300 поправок.

Депутат Дмитрий Разумков назвал законопроект о мобилизации диверсией против Украины. По его словам, стране этот законопроект уже принёс вред. Боясь репрессивных мер, граждане вывели за рубеж сбережения, в результате чего государство потеряло порядка 27,4 миллиарда гривен (почти $700 млн).