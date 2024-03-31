Москва, 31 марта, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Новые квартиры по программе реновации получили около 18,6 тысячи жителей Восточного административного округа Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Он отметил, что с начала года более двух тысяч человек стали правообладателями современного жилья на востоке Москвы.

«Всего в ВАО со старта программы построили 40 зданий, 36 из которых передали под заселение. Возводим ещё 44, в проектировании — 52. Чтобы жителям было удобно, рядом развиваем и социальную инфраструктуру», — написал мэр.

Он добавил, что в районе Метрогородка появятся два детских сада и школа, в Гольянове и Измайлове — два образовательных комплекса, в районах Соколиная Гора и Северное Измайлово — две школы, а в Богородском — пожарное депо.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта Собянин рассказал, что в рамках программы реновации порядка 700 жителей Старого Крюкова в Зеленограде получили новые квартиры. Сейчас в эксплуатацию ввели шесть новостроек, их площадь более 58 тысяч квадратных метров. Два дома сейчас строят. Он отметил, что в ЗелАО 34 дома попали в программу реновации. Из них переедут порядка 7,1 тысячи человек.