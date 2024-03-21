Москва, 21 марта, 2024, 18:23 — ИА Регнум. В рамках программы реновации порядка 700 жителей Старого Крюкова в Зеленограде получили новые квартиры. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Мэр Москвы Сергей Собянин

Он отметил, что в ЗелАО 34 дома попали в программу реновации. Из них переедут порядка 7,1 тысячи человек.

Сейчас в эксплуатацию ввели шесть новостроек. Их площадь более 58 тысяч квадратных метров. Два дома сейчас строят, подчеркнул Собянин.

Он добавил, что кроме жилья в Зеленограде возводят социальные объекты. Одним из таких станет детская поликлиника в районе Крюково на 320 пациентов в смену.

Кроме того, на 70 процентов готов физкультурно-оздоровительный комплекс «Горизонт». Там будет два бассейна. Также запланировали строительство ещё одного спорткомплекса, резюмировал мэр.

Как передавало ИА Регнум, более 150 тысяч москвичей получили современное жильё по программе реновации. Через три года жильё для переселения построят для 350 тысяч горожан. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину в рамках рабочей встречи.

На совещании с главой государства мэр также рассказал также о результатах социально-экономического развития Москвы в прошлом году и дальнейших планах реализации крупнейших городских программ развития промышленности, транспорта, культуры и социальной сферы.

Собянин отметил, что, по его мнению, в Москве наилучшие результаты по реализации внутригородских программ за всю историю города.