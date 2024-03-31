Уфа, 31 марта, 2024, 10:48 — ИА Регнум. Поиски двух школьников 13 и 14 лет продолжаются в Уфе, к ним привлекут водолазов. Об этом сообщает 31 марта пресс-центр ГУ МЧС по Башкирии.

Кадр из видео

Накануне два мальчика 2010 года рождения не вернулись домой. В лесном массиве неподалёку от 6-й пристани были обнаружены их портфели.

Детей ищут добровольцы и представители экстренных служб, всего около 170 человек. В поисках задействованы суда на воздушной подушке, беспилотники и кинологические расчёты.

«Запланированы в том числе и водолазные работы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе МВД республики уточнили, что дети перестали выходить на связь после того, как ушли на прогулку. Родителям они сказали, что отправятся в район детского оздоровительного лагеря «Чайка».

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Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года в Белокатайском районе Башкирии пропал 17-летний подросток. Родственникам он сказал, что отправляется на экзамены в село Новобелокатай, но в учебном заведении так и не появился. Осенью его тело нашли в лесу. Высказывалась версия о суициде, однако позже был задержан подозреваемый в убийстве юноши.