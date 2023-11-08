Уфа, 8 ноября, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Семнадцатилетнего мальчика по имени Тимур, который пропал в мае в Белокатайском районе Башкирии, нашли мёртвым. Предположительно, подросток покончил с собой, сообщает 8 ноября издание Ufa1.ru со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА Регнум

Юношу искали с 31 мая, его тело недавно обнаружили в лесу. Вероятно, оно находилось там всё лето, рассказал собеседник издания.

В региональном управлении СКР сообщили, что место происшествия осмотрено, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Искать Тимура начали после того, как его мать, проживающая в Челябинске, обратилась в полицию. Мальчик находился у бабушки в башкирской деревне Юлдашево и пропал в конце мая. Родственникам он сказал, что отправляется на экзамены в село Новобелокатай, но в учебном заведении так и не появился. Связь с ним пропала. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Бабушка Тимура из Юлдашево умерла до того, как нашли тело её внука, об этом рассказала вторая бабушка подростка. По её словам, она виделась с внуком незадолго до его исчезновения, он был в хорошем настроении, «солнечный», тепло её встретил.

Женщина рассказала, что не верит в версию о самоубийстве. По её словам, тело мальчика не могло пролежать в лесу всё лето, так от него бы «ничего не осталось». Мёртвый подросток, когда его нашли, был «только бледный весь и окоченевший».

Как сообщало ИА Регнум, в октябре в Екатеринбурге нашли мёртвой 22-летнюю девушку, которая пропала в начале сентября накануне своего дня рождения. Она ушла из дома и не вернулась, а на следующий день прислала своему молодому человеку сообщение с просьбой простить её за потраченные им годы жизни. По словам знакомой, девушка жаловалась на нехватку внимания со стороны родителей, заявляла, что её не любят. Её тело нашли на дне заброшенного карьера в посёлке Шабровский к югу от города.