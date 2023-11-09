Харьков, Украина, 10 ноября, 2023, 00:10 — ИА Регнум. В посёлке Коротыч в Харьковской области на Украине местные власти начали строить подземную школу. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своём Telegram-канале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

По словам чиновника, они создают «безопасную образовательную среду».

«Одно из запланированных укрытий уже строим. Это фактически школа под землёй», — написал Синегубов.

В подземелье одновременно смогут находиться до 500 человек. На строительство выделено 99,1 млн гривен (2,7 млн долларов).

Школа будет состоять из несколько помещений, иметь три выхода. Также предусмотрены санитарные комнаты, автономный источник электроэнергии.

«Постройка способна выдержать прямое попадание ракеты С-300», — добавил Синегубов.

Как сообщало ИА Регнум, Совет Безопасности ООН 10 ноября по запросу Российской Федерации проведёт неформальное заседание по «Формуле Арриа» по вопросу защиты украинских детей в странах Евросоюза.

Ранее на Украину вернулись пятеро детей, потерявших связь с родными во время украинского конфликта. Ещё один ребёнок вернулся в Россию. Также к воссоединению с семьями готовится одна группа детей.