Херсон, 16 февраля, 2024, 07:47 — ИА Регнум. Российские военнослужащие для личного состава организовали на херсонском направлении «подземный город». Об этом рассказал начальник вещевой службы полка группировки войск «Днепр» с позывным Лис.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Приоритетом было обезопасить личный состав от артиллерийских снарядов, осколков, от сбросов с коптеров. <…> Все блиндажи, где у нас проживает личный состав, укрыты аэродромными плитами, на них — земляными насыпями», — сказал он «РИА Новости».

Лис уточнил, что в «подземном городе» оборудованы жилые помещения, кухня, столовая, баня, спортзал, прачечная, мастерская для ремонта одежды, сушилка и парикмахерская.

Кухня может вместить 75 человек. Каждый жилой блиндаж рассчитан на шесть-восемь человек. Здесь есть печки, внешняя и внутренняя связь, электричество, система центрального оповещения. В спортзале можно заняться физической подготовкой, всё необходимое имеется, сказал Лис. Общая протяжённость переходов и траншей «города» составляет более 3 км при глубине заложения коммуникаций около трёх метров.

Как сообщало ИА Регнум, в посёлке Коротыч Харьковской области местные власти начали возводить подземную школу. Здесь одновременно смогут находиться до 500 человек. Школа будет состоять из нескольких помещений, иметь три выхода. Также предусмотрены санитарные комнаты, автономный источник электроэнергии, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

На купянском направлении в зоне спецоперации для военнослужащих построили православный храм. В январе 2024 года бойцы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» встретили здесь Рождество Христово.