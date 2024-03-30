Варшава, 30 марта, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Стадо овец вызвало переполох на границе Польши с Украиной, сообщает 30 марта польское издание Wiadomosci.

Global Look Press/Keystone Press Agency

Инцидент произошёл в селе Корчова Подкарпатского воеводства. Система мониторинга предупредила пограничников о приближении к границе группы неизвестных лиц. Позже выяснилось, что это овцы, которые решили попастись с украинской стороны границы.

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Представитель Бещадского пограничного отряда (BiOSG) лейтенант Пётр Закелярж отметил, что система обычно срабатывает при незаконных пересечениях границы нелегальными мигрантами или контрабандистами. В данном нестандартном случае пограничникам пришлось связаться с владельцами овец, в результате животных вернули в загон.

В погранслужбе подчеркнули, что система мониторинга работает непрерывно, вне зависимости от времени суток, года и погодных условий.

Как сообщало ИА Регнум, ранее корова Пенка болгарского фермера перешла границу с Сербией, за что ей грозило усыпление. В Сети разместили петицию к властям ЕС с призывом сделать для Пенки исключение и не лишать её жизни. Инцидент вызвал большой резонанс, к защите коровы подключились евродепутаты. Корову спасли, а её телёнок позже получил имя одного из спасителей — британского парламентария Джона Фрака.