София, 3 июня, 2018, 05:23 — ИА Регнум. Корове болгарского фермера грозит усыпление за нелегальное пересечение границы с Сербией. Об этом сообщает британское сетевое издание The Independent.

Цитата из м/ф «Корова». реж Александр Петров. 1989. СССР Жалко животное

В середине мая корова Пенка убежала и, преодолев 20 км, оказалась на территории Сербии. Спустя две недели сербский фермер вернул корову хозяину, жителю Болгарии Ивану Харлампиеву.

Однако животные не могут покидать территорию стран ЕС, каковой является Болгария, минуя таможню. Кроме того, здоровье животного должен подтверждать сертификат. Теперь беременную корову могут усыпить.

Харлампиев надеется заручиться поддержкой общественности и спасти корову. Петиция к властям ЕС, в которой для Пенки просят сделать исключение из правил, собрала в сети около 4,5 тыс. подписей.