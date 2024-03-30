Москва, 30 марта, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Снимки укреплений, которые были опубликованы в социальных сетях главой областной военной администрации Киевской области Русланом Кравченко, предназначены для украинских обывателей и для отчёта перед западными кураторами. Об этом 30 марта корреспонденту ИА Регнум заявил капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя установку в Киевской области 10 тысяч «зубов дракона».

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По словам Дандыкина, таким образом Киев пытается показать, что подготовил оборону не хуже, чем Россия. Однако у ВСУ не получится создать такие укрепления, как те, которые они возвели с 2014 года в Авдеевке и Артёмовске. На это у них нет времени, а создание таких укреплений — это очень сложная и дорогостоящая работа. Кроме этого, неизвестно, из какого материала были сделаны эти «зубы дракона» и сколько в них цемента, песка и других компонентов. Ведь никто на Украине коррупции не отменял, пояснил военный эксперт.

«В ВСУ не хватает ни сапёров, ни машин, ни техники, поэтому такие снимки нужны во многом для самоуспокоения и для того, чтобы отчитаться за полученную западную помощь. Киеву нужно показать, куда пошли деньги Запада. Однако в основном это рассчитано на украинских обывателей, так как наших солдат этим не запугать, они видели и не такое», — заявил военный эксперт.

Он добавил, что в любом случае у Вооружённых сил России есть соответствующая техника для преодоления такой обороны. Однако российская армия придёт туда, куда ей надо, и об этом знают лишь несколько человек.

Как передавало ИА Регнум, глава областной военной администрации Руслан Кравченко в соцсетях сообщил, что на территории Киевской области Украины были установлены десять тысяч оборонительных укреплений, известных как «зубы дракона». Он отметил, что в регионе продолжают строить систему фортификационных сооружений, включающую траншеи с разветвлениями, блиндажи, «зубы дракона», противотанковые рвы, другие укрытия и невзрывные заграждения. Кравченко также приложил сделанный дроном снимок укреплений.

Ранее в Сети появились кадры строительства на Украине траншей, возведения бетонных долговременных огневых точек, установки «зубов дракона» и ограждений из колючей проволоки. Эксперты, опрошенные британской The Telegraph, отметили, что ВСУ планируют использовать тактику российских войск и создать оборонительные линии на наиболее угрожаемых участках фронта, а в перспективе — вдоль всех северных и восточных границ страны.