Москва, 30 марта, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Десять тысяч оборонительных укреплений, известных как «зубы дракона», установлены на территории Киевской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Руслан Кравченко в соцсетях.

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Он отметил, что в регионе продолжают строить систему фортификационных сооружений, включающую траншеи с разветвлениями, блиндажи, «зубы дракона», противотанковые рвы, другие укрытия и невзрывные заграждения.

«Уже установили почти 10 тыс. бетонных пирамид, обустроили противотанковый ров», — написал Кравченко и приложил сделанный дроном снимок укреплений.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Сети появились кадры строительства на Украине траншей, возведения бетонных долговременных огневых точек, установки «зубов дракона» и ограждений из колючей проволоки. ВСУ планируют использовать тактику российских войск и создать оборонительные линии на наиболее угрожаемых участках фронта, а в перспективе — вдоль всех северных и восточных границ страны, отмечали эксперты, опрошенные британской The Telegraph.