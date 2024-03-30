Москва, 30 марта, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Российская фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева заявила, что больше зарабатывает на рекламе, чем на фигурном катании.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Российская фигуристка Евгения Медведева

«На первом месте — реклама, на втором — фигурное катание. Это идёт очень параллельно. Самым важным для меня остаётся, конечно же, развитие: как личности, как профессионала, как интервьюера», — сказала Медведева в подкасте «Несладкий бизнес».

Как ранее сообщало ИА Регнум, Медведева заявила, что её переезд в Канаду был шагом в бездну. По её словам, человек адаптируется ко всему, но там всё абсолютно другое и поначалу было непросто.

Медведева родилась 19 ноября 1999 года. На протяжении спортивной карьеры выступала в одиночном катании. В 2007–2018 годах тренировалась у Этери Тутберидзе, в 2018–2020 годах — у Брайана Орсера в Канаде. В сентябре 2020 года вернулась в группу к Тутберидзе.

Дважды Медведева была серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года: в одиночном катании и в командных соревнованиях. Двукратная чемпионка мира (2016 и 2017 годов), бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года. Мастер спорта, мастер спорта международного класса и заслуженный мастер спорта России.