Москва, 24 декабря, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что её переезд в Канаду был шагом в бездну. Об этом 24 декабря сообщил телеканал «Матч ТВ».

. Алексей Белкин/Бизнес Online/ТАСС Фигуристка Евгения Медведева

«Это был как шаг в бездну. Другая страна абсолютно. С мамой вместе переезжали. Всё абсолютно другое, но человек адаптируется ко всему. За полгода можно было привыкнуть. Но поначалу было непросто», — сказала Медведева.

Она также рассказала, что перед переездом они пытались собрать информацию о стране, и одна женщина сказала взять с собой гречку, спички и мёд, поскольку там ничего нет.

«Мы с перепугу всё это взяли. Но понятно, что это всё есть», — добавила она.

Медведева родилась 19 ноября 1999 года. На протяжении спортивной карьеры выступала в одиночном катании. В 2007–2018 годах тренировалась у Этери Тутберидзе, в 2018–2020 годах — у Брайана Орсера в Канаде. В сентябре 2020 года вернулась в группу к Тутберидзе.

Дважды Медведева была серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в одиночном катании и в командных соревнованиях. Двукратная чемпионка мира (2016 и 2017 годов), бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года. Мастер спорта, мастер спорта международного класса и заслуженный мастер спорта России.