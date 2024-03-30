Москва, 30 марта, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Корпус бывшей химлаборатории в МГТУ имени Н. Э. Баумана почти не пострадал от последствий пожара, сообщил ректор вуза Михаил Гордин 30 марта в Telegram-канале.

ЦИАМ им. П. И. Баранова Ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин

По его словам, пожарные уже через восемь минут прибыли к зданию, где загорелся чердак, быстро локализовали возгорание на площади 40 кв. м и ликвидировали. Пламя могло распространиться по историческому зданию, но благодаря оперативным мерам этого не произошло.

«На основных этажах никаких повреждений от огня, только от воды, но это устранимо», — написал Гордин.

Он добавил, что оснащение здания пока не завершено.

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта огонь вспыхнул в здании многофункционального библиотечного комплекса кампуса МГТУ по адресу 2-я Бауманская улица, дом 10. Над зданием поднимался густой серый дым, людей эвакуировали. В вузе сообщили, что угрозы для студентов и сотрудников не было.

Прежде в здании находилась химическая лаборатория Императорского Московского технического училища (ИМТУ). Здание, построенное в конце XIX века по проекту архитектора Льва Кекушева, в 2016 году внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия Москвы. В феврале 2024 года мэрия Москвы объявила о завершении реставрации здания химлаборатории.