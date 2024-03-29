Москва, 29 марта, 2024, 17:59 — ИА Регнум. На 62-м году жизни скончался актёр сериалов «Кухня» и «Марш Турецкого» Александр Терешко. О его смерти сообщила пресс-служба Театра на Бронной, где служил артист.

Театр на Бронной Александр Терешко

Уточняется, что Александра Терешко не стало 25 марта.

«Александр Николаевич служил в Театре на Бронной с 1989 года. За его спиной множество ролей и спектаклей, съёмки в кино и сериалах. Он успел поработать с главными советскими и российскими режиссёрами, среди которых Анатолий Эфрос, Лев Дуров, Марк Розовский, Бранко Ставрев, Константин Богомолов и многие другие», — говорится в сообщении.

В театре также отметили, что в текущем репертуаре актёр «до последнего» участвовал в спектаклях «Слово о полку Игореве», «Бэтмен против Брежнева» и «Дядя Лева (Покровские ворота)».

«Театр на Бронной выражает глубокие соболезнования семье Александра Николаевича. Память о нём навсегда останется в наших сердцах», — обратилась труппа к родным Александр Терешко.

Актёр начал сниматься в кино в 1985 году. Первая эпизодическая роль была в фильме «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Последней его киноработой стала лента «С неба в бой» в 2021 году.

Всего Александр Терешко сыграл более полусотни ролей. Жителям России он больше всего запомнился по сериалам «Марш Турецкого», «Кухня» и «Самозванка».