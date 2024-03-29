Ставрополь, 29 марта, 2024, 15:38 — ИА Регнум. В Центре знаний «Машук» в Ставропольском крае в рамках программы «Школа мэров» стартовал третий образовательный модуль «Стратегия развития муниципалитетов». Образовательный модуль проходит с 27 по 30 марта, сообщили в Высшей школе государственного управления (ВШГУ).

ВШГУ

Отмечается, что каждый модуль программы «Школа мэров» проходит в регионе-партнёре, которых, в свою очередь, отобрали после анализа практик, реализованных по тематикам программ обучения. Как отметили в ВШГУ, подобный подход даёт возможность участникам программы изучить предмет на практике.

Так, модуль «Стратегия развития муниципалитетом» стартовал именно в Ставропольском крае, который показывает успешный опыт стратегического планирования, градостроительной деятельности, разработки и реализации мастер-планов и кооперации городов, а также диверсификации экономики городов.

Вместе с тем в ВШГУ напомнили, что Ставропольский край является лидером среди регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) по количеству привлечённых частных инвестиций за минувший год.

Так, моногород Невинномысск в прошлом году занял четвёртое место в стране по количеству компаний — резидентов моногородов, а город-курорт Железноводск стал вторым городом России по индексу «умности» городов за 2023 год.

В приветственном слове к участникам программы заместитель директора ВШГУ президентской академии Олег Кондратенко подчеркнул, что программа «Школа мэров» — это верхняя ступенька большой работы с муниципалитетами.

«Это избранные ребята, но что важно — это команда губернаторов. Потому что губернаторы направляют людей, которые будут учиться в этой программе, и это будущий кадровый резерв региона. И сейчас, приехав в Ставропольский край, мы увидели отличнейший пример команды губернатора, потому что уже сегодня действующие мэры стали преподавателями, они поделились своими практиками, поделились своим опытом, и вот это живое общение и обогащение — нам очень важно показать, что мэр, он не один, у него есть команда, он часть команды губернатора, а вообще мы часть команды нашей страны», — отметил Кондратенко.

В свою очередь губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров добавил, что обучающимся в образовательном центре «Машук» предстоит в будущем развивать Россию, поэтому программа «Школа мэров» является отличной возможностью получить знания о том, как помогать людям, живущим в такой большой стране.

В ВШГУ напомнили, что программа модуля «Стратегия развития муниципалитетов» включает темы комплексного развития территорий как механизм создания в городах необходимых условий для развития инфраструктуры, расселения аварийного жилья и обновления застроенных территорий; территориального планирования и инвестиционной привлекательности муниципалитетов, стратегического планирования развития городов и управление градостроительной деятельностью. Более того, участники программы смогут ознакомиться с мастер-планированием как инструментом формирования и развития городской среды и диверсификации экономики городов.

Уточняется, что в первый день модуля перед участниками программы выступил министр экономического развития Ставропольского края, рассказав о стратегии социально-экономического развития Ставропольского края, Денис Полюбин. Также участникам была предоставлена возможность познакомиться с главой города-курорта Железноводска Евгением Бакулиным.

Как передавало ИА Регнум, в послании Федеральному собранию 29 февраля Путин сообщил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО. Новая кадровая программа будет строиться по тем же стандартам, что и программа «Лидеры России», выпускники которой занимают высокие должности вплоть до министерских, отметил президент.

В новой программе смогут участвовать все бойцы и ветераны СВО вне зависимости от звания, объяснил глава государства. Учёбу они начнут уже в ближайший месяц, их наставниками станут руководители правительства, администрации президента, главы регионов страны. В дальнейшем такие кадровые программы будут расширены, отмечал глава государства.

Ветераны и участники СВО смогут в приоритетном порядке получить образование и новую гражданскую специальность в ведущих вузах страны, отметил также президент. Путин тогда попросил Минобороны и командиров боевых соединений поддержать бойцов, которые решат попробовать свои силы в этой программе.

Официальный сайт программы начал работу 1 марта. Эта программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

Вместе с тем 12 марта президент России Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса «Лидеры России» назвал его самым крупным кадровым форумом в стране и во всём мире. По данным организаторов, за пять сезонов через систему прошли более 1 млн человек, 14 тыс. участников вышли в полуфинал. Победителями признали 521 участника, более 470 из них заняли высокие должности. За время пятого, юбилейного сезона заявки на конкурс отправили почти 160 тыс. человек из всех регионов страны.