Москва, 15 мая, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Миллион заявок подан на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России» за пять сезонов. За время пятого, юбилейного сезона заявки отправили почти 160 тыс. человек, сообщили 15 мая в пресс-службе платформы «Россия — страна возможностей».

Максим Блинов/РИА Новости Алексей Комиссаров

Накануне завершился приём заявок на участие в пятом сезоне конкурса, объявленного 4 апреля.

«Всего на участие в новом сезоне мы получили около 160 тысяч заявок из всех регионов России и 89 государств мира. Итого за все пять сезонов конкурса принято более одного миллиона регистраций из России и 150 государств мира», — рассказал 15 мая и. о. ректора Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Он отметил, что существенно выросло число женщин-участниц: если в четвёртом сезоне среди конкурсантов их было 29%, то в этом году — 36%. В некоторых регионах доля женщин превысила 50%.

В целом среди желающих участвовать в конкурсе преобладают опытные управленцы, причём больше всего заявок (28%) подали граждане 36–40 лет. На втором месте (22%) — возрастная категория 41–45 лет, на третьем (19%) — 31–35 лет и старше 46 лет, 12% заявок подали те, кому ещё нет 30 лет.

«Уверен, что пятый сезон «Лидеров России» расскажет нам о новых героях — руководителях, которые не побоялись взяться за важную, ответственную работу», — заявил Комиссаров.

Он перечислил отрасли, в которых работают участники конкурса: промышленность, образование, информационные технологии, телекоммуникации и связь, строительство и архитектура, предпринимательство, торговля, здравоохранение и медицина, государственная служба, банковская деятельность, транспорт и дорожное хозяйство. 22% среди подавших заявки составляют руководители организаций.

Что касается распределения по регионам, больше всего участников в Центральном Федеральном округе (36%), на втором месте — Приволжский (17%), на третьем — Северо-Западный (13%). Затем следуют Сибирский (10%), Уральский (9%), Южный (8%), Дальневосточный (4%) и Северо-Кавказский (3%) федеральные округа.

Из новых регионов России более 800 участников — из ЛНР, более 500 — из ДНР, примерно 100 человек — из Херсонской и столько же — из Запорожской области.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проходит по поручению президента Владимира Путина с 2017 года. Это флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей». Регистрация на участие в пятом сезоне конкурса началась 4 апреля.

Участники конкурса — управленцы до 55 лет с опытом руководства от двух лет. В числе главных призов — грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, карьерные консультации и сопровождение.