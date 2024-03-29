Новосибирск, 29 марта, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Центральный районный суд в Новосибирске заключил под стражу олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе, бывшего генерального директора футбольного клуба «Новосибирск» Андрея Перлова. Он обвиняется в мошенничестве с областной субсидией, сообщили в суде.

Зинин Владимир/Фотохроника ТАСС Андрей Перлов

«Избрать в отношении Перлова Андрея Борисовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 25 суток», — цитирует судью Руслана Фролова ТАСС.

Таким образом, Перлов пробудет в СИЗО до 23 мая.

Уголовное дело в отношении бывшего спортсмена возбудили в связи с хищением средств субсидии, которая была получена футбольным клубом в рамках региональной программы по развитию культуры и спорта в Новосибирской области. Речь идёт об аренде футбольных полей для тренировок спортсменов академии по завышенным тарифам. Уточняется, что на протяжении нескольких лет он получал сотни миллионов рублей. Следователи полагают, что Перлов проводил бюджетные деньги через компанию-прокладку.

Андрей Перлов родился в Новосибирске. Спортивную карьеру начал в 1975 году. Он многократный призёр Кубка мира по спортивной ходьбе. Имеет звание заслуженного мастера спорта СССР. Перлов завоевал золотую медаль по спортивной ходьбе на Олимпиаде в Барселоне в 1992 году.

По завершении спортивной карьеры он работал на разных должностях в спортивных организациях Новосибирской области. Пост генерального директора футбольного клуба «Новосибирск» Андрей Перлов занимал с 2020 по 2022 год.

Ранее в Казахстане за хищение бюджетных денег осудили спортивных тренеров. Один и два года лишения свободы получили тренеры спортивных школ управления физической культуры и спорта города Шымкент.

Установлено, что в период с 2022 года по 2023 год тренерами путём предоставления подложных командировочных документов о выезде спортсменов на учебно-тренировочные сборы в города Алматы, Тараз и Туркестанскую область совершено хищение на сумму более 6 млн. тенге. Ущерб полностью возмещен государству.

Как передавало ИА Регнум, в 2022 году по делу о мошенничестве в особо крупном размере обвинили директора Института физкультуры и спорта Уральского федерального университета Евгения Шурманова.

Свердловский областной суд заключил его под стражу.