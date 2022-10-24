Екатеринбург, 24 октября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Директор Института физкультуры и спорта Уральского федерального университета Евгений Шурманов продолжит находиться под стражей. Такое решение вынес Свердловский областной суд, сообщили журналистам в пресс-службе инстанции.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Шурманов будет находиться под стражей как минимум по 7 ноября 2022 года. Ранее решение о его отправке в СИЗО принял Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга. Облсуд оставил избранную меру пресечения без изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, директора института физкультуры УрФУ обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.