Лондон, 17 ноября, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Эвертон» из Ливерпуля лишили десяти очков в турнирной таблице чемпионата Англии. Об этом сообщила пресс-служба Английской премьер-лиги (АПЛ).

Alex Pantling / POOL/EPA/TASS Футбольный клуб «Эвертон»

«Эвертон» понёс убытки в размере £124 млн (около €142 млн) за период с сезона-2019/20 по сезон-2021/22. Максимально допустимой суммой является £105 млн (около €120 млн)», ― отмечено в заявлении.

Такое решение за нарушения правил финансового фейр-плей вынесла комиссия, не зависящая от АПЛ и её клубов. Оно вступает в силу незамедлительно. Санкция стала рекордной за всю историю турнира. Ранее наибольшее количество очков в истории чемпионата сняли с «Портсмута» в сезоне-2009/10 ― девять.

«Эвертон» уже уведомил АПЛ о решении подать апелляцию на «несправедливое» и «непропорциональное» наказание.

Клуб имел в своём активе 14 очков и занимал 14-е место. Теперь же с четырьмя очками клуб находится на последнем, 20-м месте.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года с футбольной команды «Ювентус» сняли 15 очков после возобновления судебных заседаний по делу о финансовых махинациях в этом клубе. Из-за скандала клуб опустился в турнирной таблице на девятое место.

Команду также наказали ограничениями на футбольную деятельность для 11 сотрудников клуба, срок санкций — от 8 до 30 месяцев.

В апреле телеканал Sky Sport Italy сообщил, что, по решению комитета спортивных гарантов Национального олимпийского комитета Италии (CONI), после рассмотрения апелляции команды «Ювентусу» временно вернут очки, снятые в текущем сезоне Серии A чемпионата Италии — 2022/2023. По заявлению клуба назначили новое судебное разбирательство, которое проведёт Федеральный апелляционный суд FIGC.

В мае «Ювентус» лишился десяти очков в чемпионате Италии. До вынесения соответствующего решения клуб с 69 очками занимал вторую строчку в турнирной таблице текущего сезона Серии А чемпионата Италии. Теперь команда расположилась на седьмом месте турнира.