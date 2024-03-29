Петропавловск-Камчатский, 29 марта, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Участник туристического похода погиб в Елизовском районе Камчатского края, сообщает 29 марта пресс-служба управления СКР по региону.

ИТАР-ТАСС/Игорь Буймистров

По предварительным данным, накануне днём 62-летний мужчина почувствовал себя плохо и скончался. Он находился в походе в районе Мутновской геотермальной электростанции.

По сообщению о смерти туриста организована проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в марте группа туристов попала под снежную лавину в районе Красноармейского перевала на Камчатке. Девять человек спаслись, двое пропали. Туристы попытались разыскать пропавших, после чего обратились к спасателям. Позже были обнаружены тела 19-летнего Глеба Пылёва и 44-летней Татьяны Некрасовой.

В начале сентября 2022 года на вулкане Ключевская сопка погибли девять туристов. Несколько человек из группы сорвались при восхождении на высоте 4158 метров и погибли, спасти оставшихся не могли из-за плохих метеоусловий. В живых остались три человека, которые спустились до отметки 3300 метров.