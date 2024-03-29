Киев, 29 марта, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе Украины получили повреждения, сообщила 29 марта компания «Укрэнерго».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах», — говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в компании, в Днепропетровской области ввели аварийные отключения света, в Харьковской действует график почасовых отключений.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны 22 марта заявили, что российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики, ВПК, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что украинские энергообъекты подверглись масштабной атаке. По словам чиновника, повреждения получили объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях. Это вызвало перебои со светом в части регионов.