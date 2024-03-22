Украина, 22 марта, 2024, 09:26 — ИА Регнум. Украинские энергообъекты подверглись масштабной атаке, заявил 22 марта министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщило минэнерго страны.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным чиновника, есть попадание и повреждение объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях. Одна из ЛЭП, питающая Запорожскую АЭС, также получила повреждение — отключилась внешняя воздушная линия 750 кВ «Днепровская».

«В части регионов есть перебои со светом», — сообщил Галущенко.

В свою очередь украинская компания «Укргидроэнерго» сообщила о повреждении Днепрогэса в Запорожье.

Как сообщил глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов, в результате взрывов на Днепрогэс-2 загорелся машинный зал, а также железнодорожные пути для козловых кранов, проложенные на гребне плотины.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по энергообъектам на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, ЗАЭС проинформировала утром 22 марта об отключении снабжающей станцию электричеством высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская». Пока энергоснабжение ЗАЭС обеспечивает линия 330 кВ «Феросплавная». Угроз нарушения пределов безопасности нет, подчеркнули на станции.