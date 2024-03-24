Москва, 24 марта, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Температура воздуха в апреле в Центральной России превысит норму на два-три градуса и концу первой декады месяца снежный покров может почти полностью растаять, сообщил 24 марта специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Михаил Воскресенский / РИА Новости

«К концу первой декады апреля южнее линии Санкт-Петербург — Москва — Саратов снега почти нигде не останется», — написал он в Telegram-канале.

Тишковец добавил, что если прогноз сбудется, в этих регионах начнётся фенологическая весна, то есть среднесуточная температура воздуха будет выше +5 °С. В этом случае водителям автотранспорта на западе, юго-западе и юге Европейской части России пора будет задуматься о смене шин.

При этом синоптик заявил, что апрель, скорее всего, нельзя будет назвать благостным. По предварительным расчётам, во второй декаде месяца в центральные регионы придут воздушные массы с Арктики. Тишковец назвал это нормальным явлением для весны и начала лета.

Как сообщало ИА Регнум, Тишковец также спрогнозировал повышение температуры в Москве к 31 марта до +17 °С. При этом местами воздух может прогреться до +20 °С. Синоптик подчеркнул, что такие показатели погоды соответствуют началу мая.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус 21 марта сообщил, что в Москве обновился годовой температурный максимум. Температура воздуха в столице в этот день прогрелась до +81,2 °С.