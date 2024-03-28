Казань, 28 марта, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Следовавший из Уфы в Ярославль самолёт совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани из-за трещины на лобовом стекле. Об этом 28 марта сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «ЮВТ Аэро».

Иван Шилов ИА Регнум

«Самолёт Bombardier CRJ 200, выполнявший рейс по маршруту Уфа — Ярославль, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани. Во время полёта экипаж воздушного судна обнаружил трещину на лобовом стекле лайнера», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, выполнив все требования регламентирующих документов, экипаж принял решение совершить посадку в Казани. На борту находились 25 пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал. Причина произошедшего устанавливается.

Спустя некоторое время рейс вылетел из Казани в Ярославль на резервном воздушном судне.

Также отмечается, что лобовое стекло самолёта многослойное, разгерметизации салона не было, как и угрозы жизни пассажирам.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт португальской авиакомпании ТАР совершил жёсткую посадку в аэропорту на острове Мадейра. На кадрах видно, как из-за сильных порывов ветра воздушное судно, перед тем как совершить посадку, качается в небе. Пилоту с некоторым трудом удалось посадить сначала переднее колесо и только после этого задние. Рейс следовал из Порту-Санту и не перевозил пассажиров.