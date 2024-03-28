Ливерпуль, Великобритания, 28 марта, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Ларри Ллойд умер в возрасте 75 лет. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба клуба.

imago sportfotodienst/ТАСС Ларри Ллойд (крайний слева)

«Футбольный клуб «Ливерпуль» глубоко опечален кончиной бывшего защитника Ларри Ллойда», — говорится в сообщении. Причины смерти не уточняются.

В составе «Ливерпуля» Ллойд играл в 1969–1974 годах, провёл 218 матчей и выиграл чемпионат и Кубок Англии, а также Кубок УЕФА.

В 1976 по 1981 год защитник защищал цвета клуба «Ноттингем Форест», в составе которого вновь стал чемпионом Англии, выиграл Суперкубок Англии, Кубок лиги и дважды Кубок европейских чемпионов.

Также Ллойд выступал за такие клубы, как «Бристоль Роверс», «Ковентри Сити» и «Уиган Атлетик». В сборной Англии он провёл четыре матча.