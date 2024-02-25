Берлин, 25 февраля, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Разрекламированное Киевом летнее контрнаступление Вооружённых сил Украины обернулось катастрофой. Об этом заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

John Moore/ Global Look Press

«Прошедший год показал, насколько сильно проигрывают Украина и Запад. Раздутое контрнаступление обернулось катастрофой», ― написал он в соцсети X (бывшая Twitter).

При этом Запад не собирается подталкивать главу киевского режима Владимира Зеленского к мирным переговорам, несмотря на жертвы в организованном США конфликте, добавил Дотком.

Как сообщало ИА Регнум, начальник главного оперативного управления российского Генштаба — первый замглавы начальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской 19 февраля не исключил возможности новой попытки контрнаступления ВСУ в 2024 году при серьёзной поддержке со стороны Запада. По его словам, ВСУ ещё способны активно вести боевые действия.

Собеседники американской газеты New York Times заявили, что киевские власти смогут попытаться начать новое контрнаступление украинской армии лишь в 2025 году, использовав нынешний год для «защиты и восстановления». По их словам, американские военные чиновники в Европе во главе с главкомом силами НАТО на континенте предупредили, что самое лучшее, на что сейчас может рассчитывать Киев, — это конфликт, который «в значительной степени» заморозят.

Зеленский 22 февраля анонсировал новое контрнаступление украинской армии в текущем году. Он также пригрозил «сюрпризами» армии России.

При этом отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис считает, что глава киевского режима неправильно оценил состояние украинских войск. По его словам, никакого контрнаступления быть не может, потому что у ВСУ даже нет людей, чтобы восполнить потери.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил о полном провале украинского контрнаступления, начавшегося 4 июня 2023 года. За шесть месяцев украинская армия потеряла свыше 125 тыс. военных и 16 тыс. единиц вооружения.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль 21 января заявил, что контрнаступление украинской армии всё ещё продолжается.