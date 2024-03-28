Благовещенск, 28 марта, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Грунтовые воды практически полностью затопили горную выработку рудника «Пионер» в Амурской области, сообщил 28 марта «РИА Новости» представитель экстренных служб.

МЧС России. Кадр из видео

«Отрезанная обвалом грунта горная выработка рудника практически полностью затоплена водой», — сказал он.

По его словам, поступление воды и горной породы в рудник продолжается.

Как передавало ИА Регнум, обвал породы на шахте «Пионер» произошёл вечером 18 марта. Заблокированными на глубине 120 метров оказались 13 горняков.

СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при проведении работ (статья 216 УК РФ). Управляющему директору рудника предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ.

Ранее 28 марта на руднике «Пионер» началось бурение разведочных скважин для исследования нижележащих горизонтов. Пробуренные ранее три скважины при их обследовании подтвердили наличие воды и пульпы в горных выработках.