Москва, 11 марта, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Сотрудники ГИБДД могут описать водителю сценарии, напоминающие реальные последствия нарушения ПДД, чтобы создать условия для дачи взятки. Об этом сообщил вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.

Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Если водитель развернулся через две сплошные, инспекторы обычно рисуют схему нарушения таким образом, чтобы квалифицировать это нарушение можно было как выезд на встречную полосу, за который предусмотрено лишение прав. Замечания водителя при этом не принимаются», — передаёт слова Шапарина издание «Газета.Ru».

Кроме того, по словам автоэксперта, сотрудники ГИБДД могут предъявить водителю умышленное сокрытие номерного знака, в случае если он загрязнён.

Отмечается, что, согласно Кодексу об административных правонарушениях, водителю при развороте через сплошную линию разметки грозит штраф в 1–1,5 тысячи рублей, при этом, в случае движения по встречной полосе на пару метров вперёд, водителя лишают удостоверения.

Похожая ситуация обстоит и с наказанием за нечитаемый или умышленно сокрытый номерной знак. Как напомнил эксперт, наказание за данное правонарушение варьируется от штрафа в 500 рублей до лишения водительских прав.

Шапарин также отметил, что инспекторы ГИБДД могут показать водителю не сертифицированный алкометр, а собственный алкотестер с заранее установленным «нужным результатом».

«После этого возникают коррупционные перспективы», — подытожил он.

В конце декабря прошлого года Шапарин в разговоре с ИА Регнум высказал мнение, что в России экзамены на получение водительских прав давно пора привести в соответствие с современными реалиями.

Перед этим МВД России разработало новый регламент сдачи экзамена на водительские права, который в числе прочего предполагает, что граждане, в отношении которых действует административный запрет на вождение за «пьяную» езду, не смогут сдать экзамен на права в иных категориях. Также водительские удостоверения не выдадут, если у гражданина истёк срок паспорта.

По словам эксперта, процедура экзаменов должна стать проще, так как сейчас она чересчур забюрократизирована.

Что касается теоретического экзамена, то, как подчеркнул Шапарин, абсолютному большинству водителей, например, совсем незачем знать, как эксплуатируется гужевой транспорт на дороге. Тем не менее в вопросах к экзамену это есть. Соответственно, все требования надо адаптировать к условиям современности.