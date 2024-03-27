Торжок, Тверская область, 28 марта, 2024, 02:26 — ИА Регнум. Традиция передачи копий иконы «Спас Нерукотворный» проявившим себя военным будет продолжена. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с лётчиками в Торжке Тверской области 27 марта.

Kremlin.ru Икона «Спас Нерукотворный»

Путин сообщил, что принято решение сделать ещё несколько копий с иконы, которая хранится в главном храме вооруженных сил.

«Продолжим эту хорошую традицию передавать копии в боевые подразделения, которые проявили себя самым наилучшим образом», — добавил президент, напомнив об особой значимости иконы для России и армии.

Известно, что перед этой иконой Дмитрий Донской стоял на коленях перед Куликовской битвой.

«Она имеет особое значение для Родины, для страны, для России и наших вооруженных сил», — пояснил Путин военным лётчикам.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин передал главному командованию Воздушно-космических сил список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный».

Образ будет храниться в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами ― главном храме Воздушно-космических сил.

Ранее икона принадлежала военному министру Российской империи при Александре III Петру Ванновскому. Образ «Спаса Нерукотворного» перевозят по всем подразделениям и воинским частям в зоне СВО для поднятия боевого духа военнослужащих.

Икона представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшегося на платке, которым Христос вытер лицо.