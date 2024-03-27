Москва, 27 марта, 2024, 19:35 — ИА Регнум. В День мецената, 13 апреля, в Москве откроется благотворительный фестиваль «Город неравнодушных», сообщил 27 марта мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Все полученные средства будут направлены благотворительным организациям, рассказал мэр в своём Telegram-канале. День мецената появился в календаре лишь в 2006 году, но самой традиции помогать нуждающимся гораздо больше лет, отметил он.

«Фестиваль проведут в столичном креативном пространстве Хлебозавод №9. Посетители смогут приобрести вязаные игрушки, текстиль, посуду, свечи и другие сувениры. Все средства от продажи направят на помощь подопечным благотворительных организаций: детям, многодетным семьям и людям старшего возраста, а также животным», — отметил Собянин.

Для гостей фестиваля будет открыта фотовыставка и площадки, где можно будет с пользой провести время, также запланировано проведение иммерсивного спектакля, мастер-классов и лекций, рассказал мэр. Фестиваль продлится до 14 апреля.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2023 года Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили ежегодный фестиваль «Пасхальный дар», который проходил в парке Горького. Собянин поздравил москвичей с праздником, пригласил посетить площадки фестиваля и выразил благодарность всем, кто жертвует на благие дела.