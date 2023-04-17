Москва, 17 апреля, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили ежегодный фестиваль «Пасхальный дар», который проходит в парке Горького.

Фото из телеграм-канала мэра Москвы Сергея Собянина

Собянин поздравил москвичей с праздником и пригласил посетить площадки фестиваля. «Большинство из этих площадок находится в различных округах Москвы, поэтому москвичи могут прийти и в центр города, и рядом с местом жительства. Везде можно отдохнуть, погулять, пообщаться», — рассказал мэр.

Он добавил, что во время фестиваля собираются много благотворительных организаций и фондов. «Спасибо огромное всем, кто жертвует на благие дела, и тем, кто просто приходит, общается и создает душевную весеннюю атмосферу», — подчеркнул Собянин.

Патриарх Кирилл высоко оценил работу властей в организации городских фестивалей и отметил важность вовлечения людей в творчество.

Фестиваль «Пасхальный дар» проходит с 15 по 23 апреля на 25 городских площадках. В рамках фестиваля запланированы мастер-классы, кулинарные уроки, сценические программы и спортивные мероприятия.