Белград, 27 марта, 2024, 09:37 — ИА Регнум. Тяжёлые вызовы в ближайшее время ждут Сербию. Страна столкнётся с угрозой жизненно важным национальным интересам, заявил сербский президент Александр Вучич на странице в социальной сети.

Wu Xiaoling/Global Look Press Александр Вучич

По его словам, впереди в Сербии тяжёлые дни. Руководство страны за последние двое суток получило новости, о которых пока сложно говорить, но речь идёт о прямой угрозе жизненно важным национальным интересам и Сербии, и Республики Сербской.

«В ближайшие дни я ознакомлю сербский народ со всеми вызовами, которые ждут его впереди. Это будет тяжело, как никогда тяжело», — написал Вучич в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Глава государства не пояснил, какие именно угрозы имеет в виду, но подчеркнул, что Сербия будет сражаться и победит.

Боснийская радиостанция Radio Sarajevo предположила, что Вучич мог говорить о решении высокого представителя в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта внести изменения в избирательное законодательство этой страны. Согласно второму предположению, Вучичу могли передать информацию, связанную со вступлением Косово в Совет Европы.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 24 марта, что Вучич занял понятную позицию относительно европейского выбора политического курса республики. Очевидно, что ЕС, представляющий собой придаток НАТО, сейчас давит на Белград. От Вучича требуют признания независимости Косова и присоединения к антироссийским санкциям ЕС, пояснил Лавров.

24 марта в Сербии отметили 25-ю годовщину агрессии НАТО в отношении Югославии. Вучич заявил о том, что Сербия свободна и продолжает жить вопреки действиям альянса весной 1999 года. Тогда силы НАТО бомбили Югославию, «защищая» косовских сепаратистов, в течение 78 дней. В результате погибли 2,5 тыс. человек, более 12,5 тысячи, включая 2,7 тысячи детей, получили ранения. Альянс сбросил на страну 22 тыс. тонн снарядов, в том числе 37 тыс. кассетных бомб и 11 тонн урановых боеприпасов.

В апреле 2023 года Вучич заявил, что Сербия не хочет присоединяться к НАТО, Организации Договора о коллективной безопасности или любому другому подобному объединению. Он подчеркнул, что Сербия «находится на европейском пути» и «стремится двигаться к Европе».