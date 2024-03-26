Тирасполь, 26 марта, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Приднестровская Молдавская Республика не планирует в настоящее время обращаться к Москве с просьбой о включении в состав России. Об этом сообщил министр иностранных дел непризнанной республики Виталий Игнатьев, отвечая на вопрос RTVI о планах сделать соответствующее обращение на прошедшем съезде депутатов всех уровней в Приднестровье.

AP/TASS

«Ну, вы знаете, повторюсь, это нарратив не наш, это чужие тезисы, которые даже повторять нет смысла <…> Это кампания по очернению либо дезинформации о целях и задачах, которые ставили перед собой наши парламентарии, наше общество. Она была нацелена на то, чтобы как раз сорвать проведение съезда депутатов всех уровней, который прошел 28 февраля», — пояснил Игнатьев.

Вместе с тем, он отметил, что во время референдума в 2006 году население ПМР высказалось за независимое развитие и последующее свободное присоединение к России.

«Последующее свободное присоединение — это как опциональная возможность», — уточнил глава МИД.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля Приднестровье обратилось к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии. Такое решение было принято участниками съезда депутатов всех уровней, который прошёл в это же день в Тирасполе.

После резолюции съезда парламентарии приняли декларацию, в которой отмечается, что ПМР столкнулась с угрозами экономического, социально-гуманитарного, военно-политического характера. Кишинёв несколько лет отказывается от прямых открытых переговоров по приднестровскому урегулированию на уровне высшего руководства двух сторон, а ранее достигнутые договорённости нарушаются или игнорируются.

Позже Виталий Игнатьев пояснил, что ПМР просит Россию не о военной помощи, а о защите интересов жителей республики с помощью политико-дипломатических мер в ответ на действия Молдавии