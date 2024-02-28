Тирасполь, 28 февраля, 2024, 21:43 — ИА Регнум. Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) просит Россию не о военной помощи, а о защите интересов жителей республики с помощью политико-дипломатических мер, заявил «Газете.Ru» 28 февраля министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.

Артем Кулекин /РИА Новости

Речь идёт о политико-дипломатических мерах реагирования в ответ на действия Молдавии, сказал министр.

«Россия у нас страна-гарант, обеспечивает миротворческую операцию. Наша задача и совместная просьба к России — продолжать миротворческий механизм, чтобы он был реализован. Против него есть свои выпады, попытки демонтировать миротворческую операцию», — объяснил он.

Второй важнейший фактор, добавил глава МИД Приднестровья, состоит в том, что Россия является полноправным посредником в международном переговорном процессе.

Игнатьев напомнил, что в Приднестровье живёт более 220 тысяч граждан России, тысячи людей являются российскими соотечественниками, и все эти граждане вправе рассчитать на защиту их прав и интересов со стороны России.

Как передавало ИА Регнум, непризнанная Приднестровская Молдавская Республика 28 февраля обратилась к России за помощью из-за экономической блокады со стороны Молдавии. Резолюция была принята участниками съезда депутатов ПМР всех уровней.

В декларации по итогам съезда отмечается, что Приднестровье столкнулась с угрозами экономического, социально-гуманитарного, военно-политического характера. Кишинёв несколько лет отказывается от прямых открытых переговоров по приднестровскому урегулированию на уровне высшего руководства двух сторон, а ранее достигнутые договоренности нарушаются или игнорируются, указывается также в документе.

Депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов уточнил, что республика ждёт от РФ мер политического, дипломатического и финансового характера. Парламентарий отметил, что Кишинёв и стоящие за ним союзники намереваются обанкротить Приднестровье, подломить его бюджет, оставить регион у разбитого корыта, после чего «придушить Приднестровье политически».

В МИД РФ, комментируя обращение депутатов ПМР о помощи, ранее отметили, что защита жителей Приднестровья, в том числе соотечественников, — один из приоритетов России.