Тирасполь, 28 февраля, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) обратилось к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии. Такое решение было принято участниками съезда депутатов всех уровней, который прошёл 28 февраля в Тирасполе, сообщает «Sputnik Молдова».

Артем Кулекин/РИА Новости

«Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы РФ с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тыс. граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе», — говорится в тексте резолюции.

После резолюции съезда депутаты всех уровней Приднестровья приняли декларацию, в которой отмечается, что ПМР столкнулась с угрозами экономического, социально-гуманитарного, военно-политического характера. Кишинёв несколько лет отказывается от прямых открытых переговоров по приднестровскому урегулированию на уровне высшего руководства двух сторон, а ранее достигнутые договоренности нарушаются или игнорируются, указывается также в документе.

Депутаты считают, что международный переговорный процесс Кишинева и Тирасполя искусственно загнан в стагнацию.

Как передавало ИА Регнум, в январе президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщал, что Молдавия отказывается от переговоров по урегулированию отношений с ПМР и перешла к методам давления. Теперь, по его словам, поводом для дальнейшего саботажа диалога со стороны Молдавии является российско-украинский конфликт, однако его Красносельский назвал «фиговым листом».

26 февраля заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что НАТО поддержит Молдавию в случае присоединения непризнанной Приднестровской Молдавской Республики к России.

Ранее спикер молдавского парламента и лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу потребовал от России не открывать избирательные участки в Приднестровье, отметив, что в противном случае последуют «ответные меры».