Вашингтон, 25 марта, 2024, 05:28 — ИА Регнум. Пилот российского истребителя МиГ-31, который перехватил над Баренцевым морем два американских стратегических бомбардировщика B1-B, действовал безопасно и профессионально, говорится в заявлении Военно-воздушных сил (ВВС) США.

Иван Шилов ИА REGNUM МиГ-31

В сообщении утверждается, что бомбардировщики находились в международном воздушном пространстве в полном соответствии с международным правом. В ВВС уточнили, что B1-B направлялись в Европу для проведения планового развертывания.

По данным телеканал Fox News, самолёты летели из штата Техас (США) на американскую авиабазу, которая находится в Испании.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта Минобороны РФ обнародовало информацию, что над Баренцевым морем подняли МиГ-31, чтобы опознать воздушную цель и не допустить нарушения государственной границы России. В ведомстве отметили, что при приближении истребителя американские самолёты удалились от российских рубежей.

В конце октября над Баренцевым морем истребитель ВКС России МиГ-31 сопроводил патрульный самолёт «Посейдон» Военно-воздушных сил Норвегии. Российская боевая машина не допустила нарушения государственной границы.