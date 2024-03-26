Москва, 26 марта, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура РФ добилась возврата государству активов стратегических предприятий более чем на 1 трлн рублей. Об этом 26 марта сообщил генпрокурор Игорь Краснов на расширенной коллегии ведомства.

(сс) Andreykor

«В судебном порядке прокуроры добились восстановления контроля государства над десятками стратегических предприятий, продукция которых критически важна для укрепления обороноспособности и развития экономики страны», — сказал Краснов.

Он добавил, что, исходя из реальной стоимости активов, сумма возвращённых активов составляет более 1 трлн рублей.

Генпрокурор отметил, что эти активы выбыли из государственной собственности незаконным, в том числе коррупционным путём. Более того, часть их средств даже направлялась на финансирование террористической деятельности со стороны Украины.

Краснов подчеркнул, что усилия по возвращению утраченного имущества направлены на укрепление экономической основы государства.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что предприятия, приватизированные с нарушениями, должны возвращаться государству, однако об огосударствлении экономики речи не идёт. Глава государства отметил, что процесс деприватизации предприятий должен строго соответствовать законодательству, при этом важно не допустить использования правоохранительных органов для давления.