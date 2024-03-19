Калининград, 19 марта, 2024, 15:39 — ИА Регнум. В результате пожара на борту траулера «Капитан Лобанов» в Калининградской области один человек погиб и ещё четверо пострадали. Об этом 19 декабря рассказал пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.

РИА Новости / Михаил Голенков

Как он отметил в беседе с «РИА Новости», двоих пострадавших в результате пожара на судне доставили в Центральную городскую клиническую больницу, при этом один находился в тяжёлом состоянии, а второго после оказания помощи направили на амбулаторное наблюдение.

«Ещё двое госпитализированы в стационар Межрайонной больницы № 1 в Пионерском, их состояние врачи оценивают как средней тяжести… Могу официально подтвердить одного погибшего на борту», — сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что сейчас траулер буксируют в порт Балтийск.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 марта на борту траулера «Капитан Лобанов» под Калининградом вспыхнул пожар, в результате которого пострадали несколько человек. Отмечалось, что подробности инцидента уточняются.

Позднее в этот же день стало известно, что, предположительно, четырёх человек госпитализировали после пожара на траулере. По словам главы пресс-службы областного правительства, на судне произошла нештатная ситуация и всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.