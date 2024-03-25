Ингушетия, 12 ноября, 2010, 17:11 — ИА Регнум. "Социально- экономическое развитие республики является приоритетным направлением руководства Ингушетии. Сегодня у нас есть существенный потенциал, которым просто нужно грамотно воспользоваться", - заявил сегодня, 12 ноября, президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в ходе совещания с представителями общественных и молодежных организаций, сообщили ИА REGNUM Новости в пресс-службе главы республики.

Касаясь криминогенной обстановки, Юнус-Бек Евкуров подчеркнул необходимость привлечения общественных и религиозных организаций к проведению профилактических бесед в молодежной среде. В качестве примера президент назвал работу сотрудников правоохранительных органов, проводимую в школах, в тесном взаимодействии с преподавателями.

По словам Юнус-Бека Евкурова, представители некоммерческих организаций также должны участвовать в стабилизации складывающейся ситуации. "Именно вы обязаны представлять интересы населения, налаживать диалог народа и власти", - сказал он, добавив, что только вместе можно достичь положительных результатов.